Кто в списке? Путин сделал неожиданное заявление о второй мобилизации в стране

Разговоры о возможной второй волне мобилизации образовали в России серьезную напряженность в социуме, а ответ президента во время декабрьской прямой линии-2023 лишь повторил уже известную позицию властей. Многие истолковали его двояко.

С одной стороны, глава нашего государства успокоил население на счёт очередной мобилизации ив очередной раз заверил, что в ней нет необходимости: «Общая численность находящихся в зоне СВО военнослужащих составляет около 617 тысяч человек. Сейчас нам не нужна еще одна мобилизация», сказал Владимир Путин в прямом эфире 14 декабря 2023 года.

Его позицию, впрочем, как и ранее, подтверждают высокопоставленные военные. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, «на сегодняшний день в Вооруженных силах России достаточно сил и средств для выполнения всех поставленных задач».

Несколько раз за истекающий год заявлял о том, что нет необходимости снова начинать мобилизацию и глава комитета по обороне в Госдуме Андрей Картаполов.

Однако ряд экспертов и общественников заострили внимание на фразе «на сегодняшний день», поскольку боевая обстановка в зоне действия СВО постоянно меняется и может потребовать дополнительных сил, а значит и возможность второй волны мобилизации в России все же существует.