Московский школьник расстрелял иностранца, который оскорбил его мать

В Москве одиннадцатиклассник выстрелил в мужчину, который оскорбил его мать.

Как сообщает SHOT, в Москве одиннадцатиклассник в ночь на воскресенье выстрелил из травматического пистолета минимум шесть раз в мужчину, который оскорбил его мать.

Жильцы дома ночью услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили 38-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ранениями головы. Он был экстренно госпитализирован в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

По словам школьника, он взял пистолет у дяди.

В данным момент возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство». Максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы. Также возбуждено дело за небрежное хранение оружия в отношении его дяди.

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