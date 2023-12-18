«Мы талантливы»: дети с ограниченными возможностями здоровья выступили на гала-концерте в Новосибирске

15 декабря в Государственном концертном зале имени А.М. Каца прошёл заключительный гала-концерт творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы талантливы!». В этом году он проводится в 28-й раз и приурочен к Декаде инвалидов. Мероприятие организовал департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Фестиваль «Мы талантливы!» направлен на популяризацию и развитие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и их социализацию. В этом году тематика фестиваля — повесть Экзюпери «Маленький принц». Детям раздают наклейки с героями произведения, а на стендах и вывесках фестиваля нарисованы звёзды.

«Мы здесь уже не первый год. Мероприятие очень важное для детей, которые имеют какие-то ограничения здоровья, и они тоже могут себя в чём-то проявить, показать свои таланты и прежде всего это праздник для них, где они вместе собираются, радуются», — прокомментировала Нина Чертовских, директор коррекционной школы-интерната №116.

В рамках праздничного мероприятия дети и взрослые играли в настольные игры, собирали роботов из конструктора и изучали мир в очках виртуальной реальности, а также знакомились с правилами дорожного движения с помощью интерактивного цифрового экрана. Кроме того, в фойе 1-го этажа были размещены фотозоны, а на 2-ом этаже – выставка картин.

На торжественной части мероприятия с приветственным словом выступил заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп: «Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности в первую очередь, детям. За ваше терпение, за вашу целеустремлённость. От фестиваля к фестивалю мы периодически видим одних и тех же ребят. Это значит, вы не останавливаетесь на месте, растёте над собой. Помогают вам в этом ваши родители, дедушки и бабушки, педагоги. Большое вам спасибо за ваше упорство и теплоту сердец. Безусловно, я поздравляю нас всех с этим замечательным событием».

В этом году в фестивале «Мы — талантливы!» участвовали около трёхсот человек. В течение месяца в каждом районе Новосибирска проходил отборочный этап, в нём приняли участие порядка четырёхсот детей с физическими, сенсорными и ментальными нарушениями.

Гостей фестиваля также приветствовала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева: «Вы много трудились и работали, прошли такие сложные отборочные конкурсы для того, чтобы выступить сегодня на сцене и продемонстрировать свои таланты. Мы очень гордимся вами и рады подарить вам этот праздник. Я желаю вам получить удовольствие, заслуженные аплодисменты и тепло наших сердец. Я желаю родителям, бабушкам и дедушкам, сёстрам и братьям по-настоящему порадоваться за своих детей, внуков, близких. Испытать чувство гордости за своего маленького ребёнка. За чудо, которое благодаря вам появилось на свет, а сейчас выступит на этой сцене. Надеемся, что вы этот день запомните надолго и в следующем году снова окажете нам честь участвовать в нашем фестивале».

После открытия лауреаты фестиваля выступили с вокальными и хореографическими номерами, им вручили дипломы и подарки.

«На мероприятии такого формата с особенными детьми я первый раз, очень впечатлена подготовкой. И я не вижу никакой разницы между концертами детей без ограничений здоровья и творческими номерами, которые сегодня представили ребятишки с инвалидностью, – они очень талантливы», — поделилась впечатлениями гостья мероприятия Елена.