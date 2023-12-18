Николин день-2023: новые душевные открытки и поздравления 19 декабря

В день Николай Чудотворца 19 декабря в России принято поздравлять друг друга. Даже если человек не является верующим, он находится под защитой этого святого. Портал «Сиб.фм» публикует подборку красивых открыток и душевных поздравлений с этим днём.

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

С Днем святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне — тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Пусть хранит вас, помогает,

От беды оберегает,

Все преграды уберет,

Счастье в дом ваш принесет.

Шоколадки и игрушки,

Всяческие безделушки,

Чтоб порадовать детей

Николай несет скорей.

Верьте в сказку, веселитесь,

Долго на родных не злитесь.

Пусть вас Бог всегда хранит

От болезней и обид.

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придет,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

Приходит Николай Святой,

Он принесёт опять с собой

Загадки, тайны, чудеса

Да ветер в ваши паруса.

Рады вас с праздником поздравить,

А еще на год план составить,

В котором только счастье, смех,

Огромнейший во всём успех,

Карьеры вверх взлет однозначный,

Рост всех доходов пятизначный.

У вас пусть год будет удачный!

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый Дядя Николай!

С Днем святого Николая

Я сердечно поздравляю!

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем — добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще — улыбок, смеха

И достатка, и успеха.