Николин день: приметы, обычаи, традиции 19 декабря 2023 года

День самого почитаемого и известного Чудотворца Николая отмечается православными верующими особо страстно, поскольку он до сих пор являет свои чудеса и остаётся покровителем моряков, детей, путешественников, бедных и всех, кто нуждается в помощи и заступничестве.

Образ Николая Чудотворца на Руси исторически стал основой легенд и образцов милосердия и доброты. По сей день верующим являются его чудеса исцеления и спасения страждущих. Традиционно 19 декабря в храмах идут торжественные литургии в его честь, а прихожане страстно молятся своему заступнику о защите в путешествиях по морям, в воспитании детей и исцелении от недугов.

Российские старожилы уверяют, что в этот день хорошо мириться с кем в ссоре и устраивать богатые застолья, а морозный и ясный день 19 декабря предвещает щедрый урожай.

У наших предков Николин день являлся сроком для разных платежей, сделок и хозяйственных договоров. По этой причине нужно было отложить на другой день тяжелые работы, в том числе уборку в доме и рукоделие. Считалось, что тот, кто нарушит этот запрет, может столкнуться с большими денежными неприятностями и финансовыми трудностями.

Основной и даже обязательной традицией Николин дня были шумные посиделки. В современной интерпретации это можно заменить походом ночной клуб, кафе или на дискотеке. Согласно народной примете, в это вечер нужно повеселиться от души, так как чем веселее пройдет Николин день, тем радостнее будет Рождество.