Новосибирская область направила гуманитарную помощь жителям ЛНР в декабре

В декабре Новосибирская область отправила новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Александр Лаухин, заместитель начальника департамента по социальной политике – начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска, сопровождал отправленный груз.

В сборе гумпомощи приняли участие департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, его подведомственные учреждения, включая Новосибирскую аптечную сеть, региональная общественная организация по поддержке военнослужащих, проходивших службу в дивизии им. Ф.Э. Дзержинского, во главе с председателем правления Игорем Михайловым, предприниматели и жители Чулымского района Новосибирской области. Были собраны около 4300 комплектов одежды для детей и взрослых на сумму более 7 миллионов рублей.

Кроме того, были закуплены спальные мешки, медикаменты для военнослужащих и необходимое оборудование — бензиновые электрогенераторы и шанцевые инструменты. От муниципальной Новосибирской аптечной сети бойцам передали лекарства и другие медикаменты, доставили продукты питания длительного хранения. Жители Чулымского района с заботой предоставили детские кровати, подушки и матрасы в школы-интернаты Донбасса.

При передаче гуманитарного груза особое внимание уделялось людям, проживающим в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, нуждающимся в социальной поддержке. Так в преддверии Нового года детям Донбасса были отправлены детские игрушки и книги, новогодние подарки и украшения. Помощь получили и жители сельских районов, находящихся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья из детских школ-интернатов Новоайдара, Рубежного и Сватово, малыши Луганского дома малютки. Общий объем гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и их защитников составил более 4 тонн.

Хранение помощи было организовано военнослужащими Сибирского округа войск национальной гвардии, а транспортировку и доставку гуманитарного груза осуществила 24-ая отдельная гвардейская бригада специального назначения.

В процессе организации сбора и отправки помощи департамент по социальной политике мэрии Новосибирска взаимодействовал с министерством труда и социального развития Луганской народной республики, а также с республиканскими министерствами образования и здравоохранения, чтобы оказать адресную поддержку нуждающимся людям. В конце поездки Александр Лаухин провел рабочую встречу с заместителем главы администрации Луганска Мариной Воротниковой для обсуждения дальнейшей помощи жителям Луганской народной республики.