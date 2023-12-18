Около половины сибиряков назвали 2023 год удачным для себя

По результатам опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», 49% сибиряков полагают, что 2023 год сложился для них хорошо (2% оценили его как очень удачный, 47% назвали скорее удачным). При этом для 24% этот год оказался лучше прошлого, еще для 29% — таким же хорошим. 22% респондентов сочла уходящий год неудачным. 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди главных позитивных моментов уходящего года сибиряки выделяют отсутствие проблем со своим здоровьем и здоровьем близких людей (34%), отдых, оставивший приятные воспоминания (24%), гармонию в личных отношениях (23%). У 20% увеличился доход.

34% жителей СФО заявили об улучшении своего финансового положения в 2023 году. Еще у 33% финансовое положение в уходящем году не изменилось. У 18% респондентов в уходящем году появились новые доходы от подработки, у 7% от банковского вклада или накопительного счета, у 2% от инвестиций в ценные бумаги.

Отвечая на вопрос о своей финансовой стратегии в 2023 году, 15% опрошенных сообщили, что они брали кредиты на крупные покупки и больше тратили. В том числе, 4% брали ипотеку. 20% тратили и формировали сбережения в равной мере, стараясь поддержать баланс, 23% в основном сберегали, накапливая средства на вкладах и накопительных счетах, 42% не обременяли себя кредитами и не сберегали.

Удалось совершить поездки за пределы своего региона в 2023 году 24% опрошенных, 74% не смогли сделать это по разным причинам. Из тех, кто путешествовал, 66% делали это один раз в год, 29% — 2 раза, 5% — три и более раз. Из тех, кто путешествовал, 85% ездили по России, 20% выезжали за границу.

В целом по стране, для 55% россиян уходящий год был лучше или таким же хорошим, как 2022-й. Главными позитивными моментами 2023 года наши соотечественники называют отсутствие проблем со здоровьем у родных и близких, а также удачный отдых*

*Опрос проведен 1 –8 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.