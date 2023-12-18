Онлайн-магазин Wildberries начал работать с Китаем

Глава Wildberries сообщила, что онлайн-магазин начал работать с производителями и продавцами из Китая.

В интервью с РБК Татьяна Бакальчук, глава Wildberries, сообщила, что компания вышла на китайский рынок.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — сообщила Бакальчук.

Деятельность Wildberries в России приносит чуть больше 90% от общего оборота компании, за границей — около 10%. Российский бизнес, по словам Татьяны, остается в приоритете и сотрудничество с Китаем никак на это не повлияет.

Товарный знак Wildberries также зарегистрирован в Японии, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Монголии, Афганистане, Северной Корее и на Филиппинах.

Сам маркетплейс представлен в Израиле, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Армении и Азербайджане. Раньше компания присутствовала во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и в США, но после февраля 2022 года ушла из этих стран.

Напомним, что в Россию могут начать поставлять яйца из Ирана.