Пенсионеров удивили предновогодней прибавкой – опубликован точный график выплат в декабре

Опытные и мудрые российские пенсионеры не ждут новогоднего чуда – они чётко знают, что в декабре каждого года им перечисляется две пенсии. График предновогодних выплат – ниже по тексту.

Две выплаты по старости (пенсионное обеспечение, начисленное за текущий месяц и выплату за январь-2024) пожилые россияне получат в декабре уходящего 2023 года дважды. Первая пенсия (за декабрь-2023) уже перечислена всем категориям пенсионеров в начале финального месяца года строго в привычный день выплат. Вторую пенсию СФР начнёт перечислять с 25 по 29 декабря 2023 года.

Отметим, что досрочная январская пенсия содержит сюрприз в виде индексационной прибавки в 7,5 %. В денежном выражении – порядка 1 500 рублей в месяц или 18 000 рублей за год.

По информации официального сайта СФР, пенсионеры, которым выплаты обычно начисляют до 10-го числа, в конце декабря из-за предстоящих новогодних праздников получат и пенсию за январь 2024 года. Деньги переведут на счет банковской карты или доставят в отделение «Почты России» в последнюю неделю года.

На досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года могут рассчитывать те пожилые россияне, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число.

В первую очередь перечисления поступят через банки: на карту, сберкнижку и расчетный счет в Сбербанке, Почта банке, ВТБ и других. Затем начнётся доставка пенсий через «Почту России». Она не нормирована, уверяют специалисты СФР, и зависит от конкретного отделения (уточняйте по месту жительства).