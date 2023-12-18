«Переломный момент скоро настанет»: гениальный пророк-математик Сидик Афган предсказал дату окончания конфликта

Учёный, представляющий современный мир в виде уравнения со многими неизвестными, вычислил точную дату завершения геополитического противостояния России и Украины.

Сам Сидик Афган пророком себя не считает. Он уверен, что миром правит математика, а значит при помощи цифр можно вычислить любое предстоящее событие. Сложив однажды воедино несколько комбинаций простых чисел, он вывел уникальную формулу вычисления судеб. Благодаря её, учёный предсказал пандемию коронавируса, теракт 11 сентября и даже дату собственной смерти.

Отметим, что не все расчёты Афгана сбылись. К таким относится фатальная дата 17 июля 2023 года. По словам математика, в этот день должна была произойти ядерная провокация со стороны стран Запада. Но, как все помнят, эти июльские сутки прошли спокойно. Сам учёный объяснил это тем, что ряд событий, невидимых глазу обычного человека, помешал свершиться страшному.

Однако этот просчёт не помешал Сидику продолжить свою деятельность. Недавно он заявил, что вычислил дату завершения СВО на Украине. При этом он оговорился, что предсказание сбудется при определённых условиях.

Так, одарённый математик уверяет, что в 2025 году геополитический конфликт между Россией и Украиной прекратится. По его устойчивому мнению, произойти это может лишь при условии, что РФ не отступит от своих принципов ведения СВО и продолжит гнуть свою линию до победного конца.