Первой премьерой нового года станет «Сказка о царе Салтане» из цикла «Пушкиниана НОВАТа»

Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» из цикла «Пушкиниана» станет первой премьерой НОВАТа в 2024 году. 26 и 28 января пройдут первые показы новой постановки главного режиссера НОВАТа, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева, автора идеи детского оперного проекта и культурно-просветительского цикла для детской и молодежной аудитории «Пушкиниана». Спектакли «Пушкинианы» призваны развивать интерес нового поколения зрителей ко всем богатствам культурного наследия нашей страны и формировать ценностное отношение к театральному искусству.

«Пушкиниана» охватывает зрительскую аудиторию разных возрастов. Опера «Сказка о царе Салтане» задумана как постановка для семейного просмотра. Такой подход потребовал вдумчивой совместной работы над музыкальным материалом режиссера-постановщика Вячеслава Стародубцева и музыкального руководителя спектакля, дирижера Евгения Волынского: было необходимо адаптировать трехчасовую оперу по продолжительности для усиления динамики действия, но при этом сохранить всю красоту и богатство музыки Римского-Корсакова.

Вячеслав Стародубцев: «Мы всегда стремимся, чтобы спектакль был красочным, увлекательным, обязательно познавательным и интересным зрителям разного возраста и с разным театральным опытом. Обратившись к красивейшей классической «Сказке о царе Салтане», мы хотим вести диалог не только детьми и подростками, но и со взрослой аудиторией, что нам удалось в «Сказке о мертвой царевне». В нашей новой работе мы предлагаем зрителю не только профессиональное оркестровое и вокальное исполнение, эффектную сценографию с яркими костюмами и декорациями, но и глубинный русский символизм, который, как мы надеемся, будет интересно считывать даже опытному театралу<...> Важные для нас решения в постановке – это соединение сценического действия с анимацией, а также дуализм визуального решения: графичное черно-белое царство царя Салтана, названное в либретто Тмутараканью, и яркий, многоцветный остров Буян с чудесным городом Леденцом. Для нас такой дуализм – это колористическая метафора бытового и сказочного, реальности и фантазии».

Образовательные задачи «Пушкинианы» авторы этого оперного цикла видят не только в знакомстве с классическими оперными сочинениями по произведениям Пушкина, но и в охвате разных видов классического искусства. Зрители «Сказки о царе Салтане» смогут увидеть выставку репродукций русских художников Ивана Билибина, Михаила Врубеля, на протяжении спектакля поэтический текст пушкинский текст будет транслироваться в видеопроекции.

Художником-постановщиком спектакля выступит Тимур Гуляев, поэтому зрителей ожидают впечатляющие декорации – волшебное море, красочный остров Буян, сказочной красоты костюмы, в которых обязательно найдется что-то неожиданное и чудесное.

Автор художественной концепции и режиссер-постановщик – Вячеслав Стародубцев, музыкальный руководитель и дирижер – Евгений Волынский, художник-постановщик – Тимур Гуляев, художник по свету – Ирина Вторникова, художник видеоконтента – Вадим Дуленко, пластическое решение – Сергей Захарин, главный хормейстер – Вячеслав Подъельский, хормейстер – Сергей Тенитилов.