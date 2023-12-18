Под Новосибирском неизвестный сбросил собаку с 5 этажа — животное скончалось в клинике

Под Новосибирском собака получила травмы после падения с пятого этажа. Ветеринары боролись за жизнь Черныша, однако он скончался.

В Новосибирской области в поселке Октябрьский в микрорайоне Светлый на улице Согласия, 4, неизвестный мужчина скинул собаку с 5 этажа. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили жители посёлка.

Инцидент произошёл 17 декабря. Очевидцы заметили лежащую собаку на тротуаре под многоэтажкой. Неравнодушные экстренно отвезли животное в ветеринарную клинику. Со слов местной жительницы, до происшествия она видела подозрительного мужчину, который представился соседом. Он, по её словам, похвастался, что купил собаку.

Другие также заявили, что есть ещё три свидетеля, которые видели падение собаки.

«Пожилая пара, а также мама с ребёнком все это видели. Во время прогулки по улице они увидели, как мужчина с 5 этажа выбросил собаку. Собака некоторое расстояние пробежала и упала», — утверждают жители посёлка.

Сегодня они планируют смотреть камеры видеонаблюдения и требовать, чтобы этого человека наказали.

Кроме этого, сибиряки создали общий чат, где следили за состоянием Черныша — так назвали спасённого пса. Кроме этого, на лечение животного открывали сбор на операцию и реабилитацию. По словам женщины, собрать удалось 44 тысячи рублей.

В ветеринарной клинике рассказали, что у собаки были сломаны лапы, а также было внутреннее кровотечение в брюшной полости.

«У него разрыв мочевого пузыря. За 14 часов он ни разу не сходил в туалет. Было сделано УЗИ с контрастом, и весь контраст вылился в брюшную полость. Также у собаки была отбита печень», — поделились специалисты.

Из-за разрыва мочевого пузыря Черныша спасти не удалось, его пришлось усыпить. Жители микрорайона Светлый планируют наказать живодёра.

Напомним, в Новосибирске спасли собаку из 6 метровой тепловой камеры.