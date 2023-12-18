Подписан указ о поддержке пенсионеров: предновогодние выплаты придут два раза

Федеральный бюджет РФ изыскал средства на дополнительные пенсионные выплаты в двойном и увеличенном размере в декабре уходящего 2023 года.

Многострадальный законопроекта № 50206-8 о 13-й пенсии в России находится в стадии рассмотрения не один год. Разные его вариации периодически отклоняются то Счётной палатой РФ, которая уверяет что дополнительных 800 миллиардов рублей для этих выплат в казне нет, то правительством, которое не видит чётко определенного круга получателей.

Политологи и эксперты в области действующего Пенсионного законодательства нашей страны уверяют, что рано или поздно законопроект пробьёт себе дорогу к пожилым россиянам.

Пока этого не случилось, в декабре уходящего года принято решение о выплате двух пенсий за один месяц: с 1 по 8 и с 25 по 29 число. Сразу оговоримся, что речь идёт о традиционной досрочной выплате январской пенсии. Это стоит учитывать при распределении семейного бюджета на предстоящие праздники, поскольку следующее пособие по старости будет начислено не раньше начала февраля будущего 2024 года, предупреждают специалисты СФР.

По их словам, январская пенсия, которую пожилые россияне получат перед Новым годом, поступит на их счета в увеличенном размере. Таким, образом будет реализована запланированная правительством ежегодная индексация на 7,5 %.