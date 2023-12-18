Помилованные убийцы сибирячки Синельниковой не выплачивают 3 млн семье погибшей

Жители Бердска распространяют в интернете информацию, что помилованный убийца Ирины Синельниковой может работать в такси.

Убийцы жительницы Бердска Ирины Синельниковой Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов не выплатили по 1,5 млн рублей компенсации морального вреда вдовцу погибшей — общая сумма долга с осени 2021 года составляет почти 3 млн рублей, обратил внимание Сиб.фм.









Суд в 2021 году постановил выплатить компенсацию семье Синельниковой, однако осуждённые, помилованные в связи с участием в СВО в составе ЧВК, продолжают игнорировать предписание.

По данным СМИ, Фурсов потерял ногу в ходе боев и получил за ранение 3 миллиона рублей, но родственникам Синельниковой вернул всего лишь 11 тысяч. Его подельник Белоусов не вернул ни копейки, несмотря на то, что также получал деньги от частной компании. Сейчас, по словам бердчан, он зарабатывает в такси. Скрин с его профилем активно распространяют по соцсетям, чтобы предостеречь от поездки с ним.







Профиль таксиста полностью совпадает с данными убийцы.

Мать Белоусова Алла отказалась отвечать на вопрос корреспондента Сиб.фм о том, где работает её сын.

Напомним, в конце 2018 в Бердске Белоусов и Фурсов решили заработать на жизнь незаконным способом — выслеживать людей, которые выставляют на продажу свой автомобиль, убивать их и забирать автомобили. Однако до января 2019 года им не удалось осуществить задуманное. 11 января помилованные встретились с Ириной Синельниковой, которая решила продать свой автомобиль Peugeot 407. Она планировала получить около 250 тысяч рублей за машину.





По данным следствия, Фурсов и Белоусов попросили Ирину протестировать возможности автомобиля на трассе, и она согласилась. Во время поездки преступники напали на нее, ударив электрошокером и задушив. Тело жертвы было выброшено у горнолыжного курорта под Кемерово.

В 2021 году суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на 18 лет и 21 год в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев каждому. Суд взыскал с каждого по 1,5 млн в качестве компенсации за моральный вред родственникам Ирины. Однако в 2022 году они отправились в зону СВО из тюрем, после чего оказались на свободе.

Как ранее писал Сиб.фм, в Кузбассе помиловали убийцу Веры Пехтелевой после участия в СВО.