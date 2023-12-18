Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла на 25 переездах Новосибирской области

В декабре работники Западно-Сибирской железной дороги вместе с инспекторами ГИБДД провели профилактические мероприятия на 25 переездах в Новосибирской области в рамках акции «Внимание, переезд!».

Организаторы напомнили участникам о трагических последствиях столкновений автотранспорта с поездами, и призвали почти 3 тыс. водителей неукоснительно соблюдать правила движения через железнодорожные переезды, следить за техническим состоянием автомобиля, в том числе за исправностью тормозного оборудования и соответствием автошин сезонным условиям.

Акция проводилась на переездах в Новосибирском, Барабинском, Чулымском, Татарском, Тогучинском, Искитимском, Коченевском, Болотнинском, Чановском, Убинском, Каргатском, Куйбышевском и Мошковском районах Новосибирской области.

Отметим, что при проведении профилактических мероприятий по предотвращению ДТП на переездах большое внимание уделяется адресной работе с водителями автотранспорта. Так, с начала года состоялась серия разъяснительных акций, реализован ряд профилактических проектов. Сотрудники магистрали распространили более 10 тыс. памяток с правилами пересечения переездов, а также ежемесячно на постоянной основе проводят инструктажи для водителей автопредприятий и практические уроки для учеников автошкол.

Всего с начала года в регионе произошло 5 ДТП на переездах, аналогичное количество происшествий зафиксировано и в 2022 году. Основной причиной происшествий остаются грубейшие нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд на запрещающие сигналы – все это, как правило, приводит к трагическим последствиям.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.