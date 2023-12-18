Пропавшие два года назад мужчина с сыном могут находиться в Новосибирске

В Новосибирске были замечены мужчина с маленьким сыном, пропавшие два года назад.

С 2020 года активно продолжается поиск 33-летнего Леонида Морозова и его 4-летнего сына Артёма.

Из последних данных стало известно, что 12 октября 2023 года мужчину вместе с сыном заметили в поликлинике №7 в Новосибирске.

“По данным полиции, Морозовы Леонид и Артём накануне посещали медицинские клиники в нашем городе и могут находиться в Заельцовском или Центральном районе Новосибирска,” — сообщили в пресс-службе ДПСО “ЛизаАлерт”.

По предварительным данным, мама мальчика обратилась в полицию два года назад, тогда она рассказала, что её бывший муж забрал сына, чтобы отдохнуть на Байкале, после чего Леонид перестал выходить на связь. С тех пор женщина ничего не знает о местонахождении бывшего мужа и сына.

В социальной сети “ВКонтакте” волонтёры “ЛизаАлерт” опубликовали запись с примерным описанием внешности разыскиваемых: Морозов Артем Леонидович, 08.03.2018 года рождения, на вид 4-5 года, светлые волосы, карие глаза, худощавого телосложения. Морозов Леонид Михайлович, 26.04.1989 года рождения, на вид 30-35 лет, рост от 170-175 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза, худощавого телосложения.

Если вы видели ребёнка и его отца, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(3952) 21-79-40, 21-79-59, 21-79-41, 21-65-11 или 02.