Птицы-щуры прилетели из тайги в Новосибирск из-за сильных морозов

В Новосибирск из-за сильных морозов из тайги прилетели сибирские попугаи.

В Новосибирск прилетели свиристели, снегири и птицы-щуры, которые также известны как сибирские попугаи из-за яркого окраса: от желто-серого до малинового оттенка.

Как сообщил орнитолог Алексей Яновский изданию VN.ru, птицы-щуры прилетают не каждую зиму в город, а только в очень холодную.

В Новосибирск птицы прибыли из-за наступления 30-градусных морозов.

«Ареал обитания щуров распространяется на все северное полушарие, включаю Канаду. От похожих на них клестов щуры отличаются формой клюва и более длинным хвостом», — рассказала эксперт.

Напомним, что в Новосибирске в феврале 2024 года откроется социальная ярмарка.