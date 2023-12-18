Спецоперация: карта боевых действий на Украине 18 декабря

Российская армия в зоне действия СВО продолжает наносить удары по инфраструктуре противника в Одесской области. Основная цель наших военных — склады оружия и места базирования морских беспилотников.

По свежим данным Минобороны РФ от 18.12.2023, на Купянском участке ВС РФ пытаются продавить оборону противника в районе Синьковки, нанося огневое поражение по позициям ВСУ. При этом на Соледарском направлении подразделения ВС РФ взламывают оборону противника в районе Балки Кудлина и Дубово-Василевки на севере.

Чуть южнее после взятия господствующей высоты в районе Клещеевки российские подразделения продолжают наступление в окрестностях этого села. В это же время к северу от Авдеевки наши солдаты заняли новые позиции, но противник перебрасывает резервы, пытаясь сдержать наступление.

Зато на южном фланге российские подразделения выбили остатки противника из «Виноградников» и готовятся рассечь Авдеевку на два «котла».

Тем временем осложнилась ситуация на участке Работино-Вербовое. Противник, воспользовавшись плохими погодными условиями, провел серию атак малыми группами пехоты без бронетехники. В районе Вербового продолжаются встречные бои.

По единодушному мнению российских военкоров, несмотря на ожесточенное сопротивление, врагу практически не удается удерживать натиск наших войск.