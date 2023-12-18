Структурированная икра: объясняем, что это такое и почему её нельзя называть икрой

На прилавках российских магазинов появился продукт, представляющий собой нечто среднее между настоящей и искусственной икрой. Все подробности о составе и его безопасности читайте ниже.

Согласно информации официального портала Россельхознадзора, российские производители увеличили выпуск «икры лососевой» с маркировкой «структурированная». Этот продукт занимает промежуточный сегмент икорного рынка России: он дешевле, чем натуральный продукт, но на порядок дороже имитированной икры.

По заявлениям производителей структурированной икры, для её изготовления применяется настоящая икра некондиционной формы (поврежденная, маленькая по размеру), красители, ароматизаторы, желатин, консерванты. Из этой общей массы и создают шарики с оболочкой, тем самым восстанавливая структуру икры.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, все химические добавки при производстве такой икры (желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса и консерванты) должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта.

По мнению экспертов Россельхознадзора, «структурированная икра» в действительности является не икрой, а «икорным рыбным изделием», что зачастую не указано на упаковке. При этом, не редки случаи, когда слово «структурированная» напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем «икра». Помимо обмана потребителей, несоответствия в маркировке могут вносить неточности в прослеживаемость пищевой продукции и статистическую отчетность, сообщает сайт надзорного ведомства.

Отметим, что в настоящий момент Россельхознадзор предлагает внести изменения в Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (040/2016), запрещающие называть «икорные рыбные изделия» «икрой».