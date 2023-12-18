СВО подойдет к концу: Глоба обозначила дату окончания и победителя конфликта

Разрешение военных столкновений, начавшихся в феврале прошлого года на украинских землях, предначертано звёздами на последние дни уходящего 2023 года, гласят натальные расчёты опытных астрологов нашей страны.

Финал политического и военного противостояния двух некогда дружественных стран придётся на конец декабря 2023 года, уверяет популярный российский астролог Тамара Глоба. Последний месяц уходящего года она назвала месяцем обострений и надежд.

Согласно её натальным расчётам, период трения между Россией и Украиной грядет к концу текущего 2023 года. При этом эксперт предупредила, что не исключено и обострение ситуации, как кризис перед наступлением долгожданной эпохи международного сотрудничества и стабильности.

По словам Тамары, шаги навстречу и попытки мирного урегулирования конфликта будут предприниматься обеими сторонами на протяжении всего следующего 2024 года: «После наступления перемирия Россию ждет светлое будущее – страна выйдет из кризиса и жизнь станет прежней. Однако для этого россиянам стоит запастись терпением», пояснила она.

Отметим, что её экспертную позицию разделяет и бывший супруг, астролог, писатель и публицист Павел Глоба. Не однажды в течение 2023 года из его уст звучали высказывания о завершении СВО и уверенной победе РФ в этом конфликте уже к финалу года. Также, по его словам, стоит быть готовыми к длительному миротворческому процессу, который выведет Россию на новый виток политического и экономического развития в 2024-2025 годах.