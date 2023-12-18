Турнир Позднякова бьет рекорды по числу участников

XVIII Всероссийский турнир по фехтованию (сабля) на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова прошел в Новосибирске.

Традиционные старты привлекли в этом году рекордное число участников – 269 (таким образом прежний рекорд – 266 человек, установленный в 2019 году, хоть с небольшим перевесом, но побит). Юные саблисты представляли 15 субъектов Российской Федерации. Принимают участие в турнире также гости из Белоруссии и Казахстана. Возраст участников – 13–16 лет.

Местом событий стал Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова. Здесь в течение дня шли квалификационные старты среди юношей и девушек в личном зачете, определившие участников полуфинальных состязаний.

Прежде чем награды были разыграны, состоялась торжественная церемония открытия турнира. Его участников и гостей поприветствовали заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев, министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов и другие почетные гости.

– Наш регион славится традициями олимпийского движения. Наши прославленные спортсмены проводят спортивные турниры, давая таким молодым ребятам возможность проявить себя, – отмечает Максим Кудрявцев. – Идейным вдохновителем этих традиционных соревнований для юных спортсменов стал наш знаменитый земляк, четырехкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Станислав Алексеевич Поздняков, который сегодня является президентом Олимпийского комитета России. До недавних пор соревнования проходили на разных площадках. А 2019 году в Новосибирске был построен Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова – с той поры турнир обрел свою постоянную «прописку», свой дом.

Турнир задуман и проводится для кадетов, фехтующих на сабле – том виде оружия, которым ковал свои громкие победы Станислав Поздняков, ныне президент Олимпийского комитета России. Многие из тех спортсменов, кто начинал на этом турнире свою карьеру, теперь приезжают сюда в ином статусе – уже как наставники молодых, опытные судьи, в том числе с международной квалификацией.

«Приз Позднякова» впервые состоялся в апреле 2007 года, а уже с 2008-го стал этапом в системе отбора молодых спортсменов для участия в первенствах Европы и мира среди кадетов.

По итогам выступлений новосибирские спортсмены завоевали три медали – одну медаль высшего достоинства и две бронзы.