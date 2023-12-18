В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям

Близится новый 2024 год. Многие предприятия региона уже подводят итоги своей производственной деятельности и строят планы на будущее. В течение всего 2023 года АО «РЭС» не только обеспечивало надежное электроснабжение потребителей, но и активно решало задачи по повышению доступности получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям – одного из ключевых направлений деятельности предприятия.

В течение 2023 года новосибирские энергетики обработали более 40 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения. Через call-центр граждане обращались более 23 тысяч раз, ещё 4,5 тысячи сообщений поступило посредством чат-бота. В целом, за истекший период к электросетям АО «РЭС» было осуществлено более 6100 подключений, при этом заключено порядка 6400 новых договоров об осуществлении технологического присоединения на суммарную мощность 282,8 МВт, что на 5% выше уровня предыдущего года.

Среди них есть и крупные федеральные проекты, и важные для региона социальные объекты. В этом году в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение энергетики построили электросети для:

— 24 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

— 4 школ;

— инфекционной больницы в п. Садовый;

— здания поликлиники в р.п. Краснообск;

— других социально значимых объектов.

Из перспективных проектов, по которым в этом году были заключены договоры о подключении к электросетям, стоит отметить экопромышленный парк в районе с. Верх-Тула, единый недвижимый комплекс центра обработки данных федерального оператора сотовой связи по ул. Богдана Хмельницкого, 100/1, а также присоединение дополнительной мощности на ПС 110 кВ Васхнил в рп. Краснообск.

В части взаимодействия с клиентами также была проделана масштабная работа по повышению доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Прежде всего, специалисты отмечают преобладающую долю электронных заявок в уходящем году, что говорит об эффективной работе внедряемых в компании электронных сервисов.

Кроме того, в течение 2023 года компании удалось реализовать еще ряд важных нововведений:

— создать возможность подачи заявок на технологическое присоединение через единый портал государственных услуг Российской Федерации;

— провести семинары для предпринимателей при участии МЖКХ;

— доработать сайт и дополнить важной информацией раздел «Клиентам»;

— расширить каналы коммуникации с клиентами посредством социальных сетей и мессенджеров.

Все эти усилия не прошли даром, в течение года от клиентов поступали положительные отзывы посредством популярных справочных сервисов. Этот диалог компании с заявителями будет продолжен, а все пожелания и отзывы обязательно дойдут до своих адресатов и каждый получит обратную связь. Как и новые объекты, подключенные к электросетям, получат надежное и бесперебойное электроснабжение.