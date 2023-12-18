В Красноярске загорелся рельсовый автобус

Рельсовый автобус загорелся в Красноярске: прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, 18 декабря около 13 часов на сортировочном пути станции Красноярск произошло локальное возгорание рельсового автобуса.

Рельсовый автобус — моторвагонный подвижной состав, состоящий из один-четырех вагонов.

Транспортная прокуратура Красноярска устанавливает обстоятельства происшествия. Были организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и пожарной безопасности.

Напомним, что новосибирцы пожаловались на бордель в многоэтажке на Челюскинцев.





