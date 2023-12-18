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общество проиcшествия

В Новосибирске рыбак спас 18-летнюю девушк — она провалилась под лёд

Фото: спасатели МАСС

Девушка провалилась под лёд в Новосибирске и её спас рыбак, который оказался рядом.

В социальной сети “ВКонтакте” спасатели МАСС сообщили о том, что в Новосибирске утром 17 декабря в районе Заельцовского парка под лёд провалилась девушка 18 лет. В этот момент рядом оказался рыбак, который сначала позвонил в Муниципальную аварийно-спасательную службу, а потом незамедлительно бросился на помощь.

Мужчина с соблюдением всех мер безопасности помог девушке выбраться. А прибывшие на место происшествия спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали медикам.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что спасатели МАСС открыли дверь автомобиля с запертым внутри ребёнком в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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