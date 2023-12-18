В Новосибирске в феврале 2024 года откроется социальная ярмарка

Постоянно действующая социальная ярмарка откроется в Новосибирске в феврале 2024 года по поручению губернатора региона.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров, в феврале 2024 года на левом берегу Новосибирска откроется социальная ярмарка.

Он также сообщил, что в предновогодний период будет проведено более десятка ярмарок. Четыре из них пройдут на территории города: в Первомайском районе — 22 декабря, в Советском и Ленинском — 23 декабря, в Калининском районе — 28 декабря. Помимо этого, ярмарки будут проводиться в Кыштовском, Каргатском, Барабинском, Венгеровском, Баганском, Татарском, Сузунском и Чановском районах.

Сейчас решается вопрос и по снижению стоимости и расширению поставок продукции птицефабрик.

Напомним, что в Новосибирске растет спрос на праздничные услуги.