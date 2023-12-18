В Новосибирске жена погибшего бойца ЧВК “Вагнер” пытается списать кредиты

У бойцов ЧВК “Вагнер” нет статуса добровольца, а значит, что аннулировать долг по кредиту теперь невозможно.

В Новосибирске жена погибшего бойца ЧВК “Вагнер”, который служил в зоне специальной военной операции, пытается списать кредит в миллион рублей, который был взят при жизни мужа. Согласно закону, у мобилизованных и контрактников-добровольцев есть право воспользоваться всеми гарантиями и льготами.

Однако банк отказывается аннулировать долг мужчины, аргументируя это тем, что у бойцов ЧВК “Вагнер” нет статуса добровольца.

Сейчас для того чтобы добиться справедливости, жена бойца ЧВК “Вагнер” планирует подать иск в суд.

Напомним, что боец ЧВК из Искитима Новосибирской области пожаловался президенту.