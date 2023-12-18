В Татарске в Новосибирской области восстановили холодное водоснабжение

После прокурорского вмешательства в Татарске в Новосибирской области дали холодную воду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, межрайонное Татарское ведомство провело проверку в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению холодной водой населения города Татарска.

Было установлено, что на четырех улицах произошло приостановление холодного водоснабжения из-за перемерзания водопровода. Своевременные меры водоснабжающей организацией по ликвидации аварийной ситуации приняты не были. О приостановлении коммунальной услуги в Территориальный орган Роспотребнадзора не сообщили.

Межрайонный прокурор потребовал устранить выявленные нарушения главу города и директора МУП «Водоканал».

Было возбуждено два дела в отношении должностного лица водоснабжающей организации — нарушение порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения и нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

После вмешательства прокурора водоснабжение возобновили.

Напомним, что жительница Новосибирска заявила, что «скорая» не ехала к годовалому ребёнку 6 часов.