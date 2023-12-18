Врачи рекомендуют новосибирцам есть субпродукты

Названы продукты, которые являются источником питательных веществ и витаминов группы В.

Врачи проанализировали рацион россиян и назвали продукты, обогащённые питательными веществами. Результаты исследования опубликовала «Российская газета». Одними из самых полезных оказались субпродукты.

Так, врачи отдельно выделяют полезные свойства говяжьего сердца, которое содержит в себе витамины группы В, также в нём содержится в полтора раза больше железа.

На втором месте по степени полезности – куриные сердечки, так как они содержат в себе фосфор, калий, магний, железо, цинк и медь.

А тем, кто ищет продукты с высоким содержанием белков, специалисты советуют обратить внимание на говяжий язык.

Кстати ранее, учёные рассказали, кому нельзя употреблять в пищу красное мясо, и почему оно в сочетании с красным вином усугубляет течение некоторых заболеваний.