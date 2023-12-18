Всё о мобилизации в России: последние новости о призыве и демобилизации 18 декабря

Пока осенний призыв в России завершается в своих привычных рамках, родственники мобилизованных осенью 2022 года вновь размещают в сети публичные требования вернуть домой уставших мужчин.

По данным Минобороны РФ на 18.12.2023, осенний призыв идёт в штатном режиме. В планах оборонного ведомства пополнить ряды Вооружённых Сил страны 130 000 молодых новобранцев. Также военкоматы и сборные пункты продолжают агитационную кампанию по набору добровольцев для службы в зоне действия СВО (по сведениям министра Шойгу, на сегодняшний день подписано более 400 000 контрактов).

Эти два аргумента он использовал для однозначного ответа на самый часто задаваемый вопрос россиян о дополнительной мобилизации, необходимости в которой глава государства не видит.

Что касается возвращения домой граждан, призванных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, то позиция президента остаётся прежней – участвовать будем до полной победы, а точнее пока не достигнем своих целей: денацификация Украины, демилитаризация и её нейтральный статус.