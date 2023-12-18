Вторая волна мобилизации в России: генерал выступил со скандальным разоблачением

Глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов разоблачил информацию о грядущей неизбежной и повальной мобилизации в РФ. С ним согласились и другие эксперты.

Как известно во время итоговой пресс-конференции 14 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин поставил точку в вопросе дополнительной мобилизации в стране, а точнее в отсутствии её необходимости. По его сведениям, порядка полумиллиона российских военнослужащих, которые на сегодняшний день находятся в зоне действия СВО вполне справляются с боевыми задачи.

Мнение главы государства подтверждают и другие чиновники и политологи. А глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов на днях призвал экспертов окончательно разоблачить активно распространяемую врагами Россию дезинформацию о грядущей «неизбежной и повальной мобилизации».

По его словам, подобными небылицами противники стараются посеять панику в русском обществе, прекрасно понимая, что другой надежды победить нашу страну у них просто нет.

С ним вполне согласен и председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. Он пояснил, что такая информационная кампания нацелена даже не столько на граждан России, сколько на Запад: «Это делается для того, чтобы выклянчить очередную подачку со стороны Америки, со стороны НАТО. Чтобы получить очередные транши, боеприпасы, вооружение и так далее. Их ВСУ на сегодняшний день, как мы видим, катастрофически не хватает», заверил опытный военный.

Отметим, что многие военкоры и политологи также призывают жителей России доверять только проверенным официальным источникам и не ориентироваться на данные из соцсетей.