«Я сам делал закупку!»: новосибирцы пожаловались на бордель в многоэтажке на Челюскинцев

В Новосибирске жители многоэтажки на улице Челюскинцев жалуются на соседство с проститутками — в доме случаются постоянные дебоши, а по подъезду ходят подозрительные мужчины.

Жители многоэтажки на улице Челюскинцев обнаружили, что в одной из квартир находится бордель около года назад. Догадаться о соседстве можно было и по веренице гостей и шуму за стенкой.

«Я и лично туда заходил, чтобы посмотреть, что это такое. Набрал, спросил: "Девушки есть?". Мне ответили: "Выбирайте!". Каждый день ходят туда толпы людей, и не только славянской наружности, — рассказывает житель дома Виктор. — Я и их спрашивал: "Что они там делали?". Все отвечали однозначно. Некоторые неславянской наружности прямо ломятся туда, ломают двери».

Жители дома №14 на улице Челюскинцев окружают круглосуточная пивнушка с одной стороны, и отдел полиции «Железнодорожный» — с другой. С недавних пор местные жители оградились от «внешних» любителей выпить.

«Сейчас забор поставили, а раньше всё время маргиналы собирались регулярно. Летом было вообще невозможно: полиция их не забирала»,

— сетуют местные жители.

Соседи жалуются председателю совета дома, но признаются, что в полицию идти боятся. Они говорят, что отдел и так через 200 метров, но порядка навести так и не удалось.

«Председатель дома также отказывается писать. Клиенты же идут и идут», — продолжает Виктор.

Наш собеседник обещал сделать контрольную закупку. Редакция Сиб.фм сделала запрос в полицию по поводу жалоб на бордель в доме по адресу Челюскинцев, 14.

Напомним, пока звание самой популярной проститутки в Новосибирске носит путана Анжела, которая почти 20 лет стоит на разных улицах в именной машине.