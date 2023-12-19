Эксперты РАН признали астрологию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой совместно с РАН объявили, что астрология не соответствует научным критериям.

Комиссия по борьбе с лженаукой совместно с РАН опубликовали «Меморандум №3: астрология», где объясняется, что астрология не соответствует научным критериям, а просто является феноменом массовой культуры.

Основные доводы, которые были в документе: астрология не соответствует методологическим требованиям, которые предъявляются к научным дисциплинам. В ходе экспериментальных проверок заявления астрологов не приводят к положительным результатам. Популярность лженауки обусловлена психологическими эффектами.

Исходя из проведенной работы, комиссия по борьбе с лженаукой просит не полагаться людей на услуги астрологов при важных решениях. Средствам массовой информации рекомендуется отказаться от рекламы астрологических услуг, а в случае публикации прогнозов необходимо добавить, что информация носит развлекательный характер и непригодна для принятия важных жизненных решений.

Подготовка документа о том, что астрология является лженаукой, началась около четырех лет назад.

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