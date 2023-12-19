Индекс стоимости поздравлений Деда Мороза в 2023 году вырос на 23%

По сравнению с 2022 годом индекс стоимости поздравлений от Деда Мороза вырос на 23%.

По данным аналитиков Tinkoff Data, индекс стоимости поздравлений Деда Мороза в 2023 году вырастет на 23% по сравнению с 2022 и достигнет 2594 рубля.

В декабре 2024 года индекс может составить 2892 рубля.

Самый высокий индекс стоимости поздравлений в Москве — 3487 рублей. Лидером по приросту показателя стал Краснодар. Там индекс вырос на 40% — до 2955 рублей.

Также, в предновогодние дни средний чек в «праздничных категориях» почти в два раза больше, чем в среднем по году. Траты на черную и красную икру в канун Нового года вырастают до 22 раз, на игристое вино – в 10.

Напомним, что к 2025 году из РФ исчезнет дешевое импортное вино.