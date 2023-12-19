К Новосибирску приближается астрономическая зима

22 декабря будет самая долгая ночь в Новосибирске.

Как сообщают специалисты Большого Новосибирского планетария, 22 декабря в Новосибирске ожидается солнцестояние — оно наступит в 10 часов по местному времени. Световой день составит всего лишь 7 часов, 9 минут и 7 секунд.

Начало астрономической зимы связано с движением Солнца по небесной сфере через точку солнцестояния.

По словам специалистов, астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия, а именно до 20 марта.

Напомним, что с 20 декабря в Новосибирск придёт мартовская оттепель.