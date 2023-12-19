На что успел накопить Пухляш: стала известна судьба наследства добряка Красилова

Энергичный добряк из клипа Little Big*, не доживший пару месяцев до 30-летия, оставил любимой маме евродвушку в Москве.

Дмитрий Красилов впервые ворвался в сердца российской публики, когда снялся в клипе музыкальной группы Little Big*. За взлётом последовала не только народная любовь и обожание, но и приглашение в различные проекты: телешоу «Фантастика» на Первом канале, рекламные контракты, тревэл-шоу, частные мероприятия.

Благодаря его мягкому и дружелюбному характеру, артист легко сходился с разными людьми и без труда их очаровывал. Сам он говорил, что это заслуга его мамы, с которой он сохранил очень теплые и доверительные отношения до последнего дня своей жизни.

Теперь скромная жительница алтайского городка Заринск является единственной наследницей «первой очереди» недвижимости в Москве. Дмитрий, благодаря своему титаническому труду (брался за все предложенные проекты) к своим 29-и годам успел заработать на столичную евродвушку. Кроме того, при жизни он уже подарил маме ко дню рождения китайский внедорожник Haval F7x Tech Plus. По её словам, успел свозить любимую мамулю на Мальдивы.

Напомним, Дмитрий Красилов скончался на днях и был найден без признаков жизни в собственной квартире. Предварительная причина – сердечная недостаточность, что не является редкостью у людей с лишним весом, как Дима. Кроме матери, наследницей «второй очереди» может стать его родная сестра, которая проживает в Алтайском крае.