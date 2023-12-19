Новорождённую девочку нашли мёртвой в мусорном контейнере

Возбуждено уголовное дело об убийстве новорождённой девочки в Омске.

По данным следственного управления СК России по Омской области, в мусорном контейнере на улице Малиновского в городе Омске было обнаружено тело новорожденного ребенка. Ранее было известно, что девочка родилась живой и доношенной.

Сейчас устанавливается точная причина смерти младенца. Совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка и всех обстоятельств совершенного преступления.

Если вам известна информация о произошедшем, позвоните по телефону доверия следственного управления 8 (3812) 395-506. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, что под Новосибирском мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа.