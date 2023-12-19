Стала известна причина смерти Дмитрия Красилова

Шоумен скончался от сердечной недостаточности.

По данным Telegram-канала “Baza”, шоумен, актёр и танцор Дмитрий Красилов, который также участвовал в клипе группы Little Big, скончался от острой сердечной недостаточности.

По предварительным данным, первым о пропаже заподозрил директор Дмитрия Красилова – Андрей Наконечный. Он пытался дозвониться до мужчины ещё накануне его смерти. Дмитрий не вышел на работу и Андрей приехал к нему домой, но дверь ему никто не открыл, тогда директор немедленно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранительные органы попали в квартиру и обнаружили тело Дмитрия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что умер «Сибирский Пухляш» из группы Little Big.