Третий умерший после LIttle Big: что известно о смерти «Пухляша» Красилова

Позитивный артист предсказал себе короткий век, а врачи уверяют, что ему нельзя было танцевать с таким большим весом.

Накануне гибели 18 декабря Дмитрий почувствовал себя неважно и позвонил своему лечащему врачу. К сожалению, тот опоздал и дверь Диминой квартиры пришлось вскрывать сотрудникам МЧС, а доктору – лишь констатировать смерть пациента.

По предварительным данным, раздобытым телеграмм-каналом SHOT из источников в окружении Красилова, причиной смерти стала сердечная недостаточность, которая является естественным течением при лишнем весе, как у Дмитрия. Окончательный вердикт вынесет патологоанатом.

Однако ни лишние килограммы, ни сопутствующие опасные заболевания не помешали мега-позитивному «пухляшу» (так прозвали его поклонники после дебюта в клипе группы Little Big) работать и двигаться по жизни с очень высокой скоростью. По словам близких друзей Дмитрия, он словно спешил жить и часто говорил, что не проживёт долго.

Лечащий врач артиста уверяет, что пациенту с весом тела Димы нельзя было танцевать. Но он двигался на сцене так, словно весит не больше лебединого пёрышка. При таких колоссальных нагрузках износ сердечной мышцы идёт в разы быстрее, а «побочка» в виде диабета второго типа и почечной недостаточности добивает организм окончательно, пояснил врач-диетолог Денис Жидков в беседе с изданием АиФ.

По версии близких друзей Дмитрия, он прекрасно осознавал свои недуги и их опасность, но любил жить «со вкусом» и не отказывал себе ни в еде, ни в алкоголе.

Есть своя версия и у многочисленных поклонников таланта Красилова (он никогда не гнушался общением с массовкой на съемках и не страдал «звёздной» болезнью). Фанаты уверены (написали об этом в комментариях под печальной новостью о смерти кумира), что работа в группе Little Big стала своеобразной «чёрной меткой» не только для Дмитрия, но и ещё для двух людей, которые ушли из жизни за пару лет до него. Речь идёт об актрисе из шоу «Толстушек» Полине Соколовой, которая подобно Диме была танцовщицей в клипах этого музыкального коллектива), а также о первой солистке Little Big Анне Кастельянос (девушку нашли мертвой в своей квартире, также как Красилова).

Отметим, что всем трём «жертвам» эпатажной группы не было и сорока лет.