В Новосибирске девочка провалилась в яму — у неё обморозились конечности

Девочка упала в яму и отморозила пальцы — инцидент произошёл в Новосибирске.

По данным паблика “Инцидент Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”, вечером 18 декабря в жилом комплексе “Матрёшкин двор” девочка упала в глубокую яму. Ей пришлось ждать помощь около двух часов, учитывая то, что на улице был 20-градусный мороз.

Пострадавшую заметила женщина, выгуливающая собаку рядом с ямой.

Девочку забрала бригада скорой помощи. По предварительным данным, у неё были обморожены конечности.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 20 декабря в Новосибирск придёт мартовская оттепель.