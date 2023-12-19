В Новосибирске в маршрутках до Академгородка вырастет стоимость проезда

Изменения начнут действовать с 25 декабря.

С 25 декабря в Новосибирске изменится стоимость проезда в маршрутных такси в Академгородок. Об этом сообщили в Центре управления городским авто-электротранспортом (ЦУГАЭТ).

Повышение цен затронет перевозчиков ООО «ПежоСервис», «БП-Транзит» и «Академ Лайн».

Проезд в маршрутке №7 будет стоить 45 рублей, в №86 — 35 рублей в одну сторону. Билет на маршрутке №35 обойдется в 70 рублей, а в маршрутке №15 — 80 рублей.

Отметим, что цены устанавливаются частными перевозчиками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водителей начнут штрафовать за мойку автомобиля во дворе.