сегодня
20 декабря, 00:07
пробки
1/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 90.08 | eur 98.57
сегодня
20 декабря, 00:07
пробки
1/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 90.08 | eur 98.57
вчера 22:20
общество

В Новосибирске в маршрутках до Академгородка вырастет стоимость проезда

Фото: Густаво Зырянов

Изменения начнут действовать с 25 декабря.

С 25 декабря в Новосибирске изменится стоимость проезда в маршрутных такси в Академгородок. Об этом сообщили в Центре управления городским авто-электротранспортом (ЦУГАЭТ).

Повышение цен затронет перевозчиков ООО «ПежоСервис», «БП-Транзит» и «Академ Лайн».

Проезд в маршрутке №7 будет стоить 45 рублей, в №86 — 35 рублей в одну сторону. Билет на маршрутке №35 обойдется в 70 рублей, а в маршрутке №15 — 80 рублей.

Отметим, что цены устанавливаются частными перевозчиками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водителей начнут штрафовать за мойку автомобиля во дворе.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в