Прокурор Новосибирской области Александр Бучман заявил об увольнении 12 чиновников из-за коррупционных преступлений.

Как заявил Александр Бучман в эксклюзивном интервью Сиб.фм, в 2023 году в Новосибирской области уволили 12 чиновников из-за утраты доверия. В прошлом году таких случаев было пять.

В число уволенных чиновников входят задержанные в связи с коррупционными правонарушениями сотрудники правоохранительных органов. Среди них начальник областного ГУ БЭПиПК, замначальника городского управления МВД, один из руководителей федерального заказника. Также прокуратура добилась увольнения пяти муниципальных депутатов, замглавы района области, трёх служащих местных администраций, уточнил Бучман. Кроме того, продолжается судебный процесс отстранения главы Убинского района в связи с коррупцией.

«Самое важное — возместить ущерб и завершить расследование уголовных дел», — подчеркнул прокурор.

Бучман отметил, что в течение года прокуратуре удалось сфокусироваться на выявлении крупных коррупционных преступлений вместо мелких взяток. Если в прошлом году по статье о мелком взяточничестве возбудили 51 дело, то в текущем — семь. Возмещённый ущерб превысил 850 млн рублей, заключил прокурор Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске Октябрьский районный суд арестовал подполковника полиции Александра Захарова по делу о «крышевании» казино. В СИЗО он пробудет два месяца. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере».

По версии следствия, Захаров с февраля 2022 года по апрель 2023 получил два миллиона рублей от организатора игорного бизнеса за покровительство, чтобы в отношении казино не проводились проверки.