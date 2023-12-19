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проиcшествия

В Омске нашли мертвого младенца в мусорном баке

Фото: ru.freepik.com

В мусорном баке в Омске было обнаружено тело младенца

В Омске нашли тело младенца в мусорном баке на улице Малиновского. Оно было завернуто в пакет, телесных повреждений не обнаружили.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Неизвестно, был ли ребенок мертворожденным или смерть наступила уже после его рождения.

Сотрудники полиции и следователи также устанавливают местонахождение матери малыша.

Напомним, что появились подробности избиения подростка в подъезде в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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