В Омске нашли мертвого младенца в мусорном баке

В мусорном баке в Омске было обнаружено тело младенца

В Омске нашли тело младенца в мусорном баке на улице Малиновского. Оно было завернуто в пакет, телесных повреждений не обнаружили.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Неизвестно, был ли ребенок мертворожденным или смерть наступила уже после его рождения.

Сотрудники полиции и следователи также устанавливают местонахождение матери малыша.

Напомним, что появились подробности избиения подростка в подъезде в Новосибирске.