В Республике Алтай начнут усыплять бездомных собак

Законопроект, который позволяет усыплять бездомных собак, одобрили власти в Республике Алтай.

В Республике Алтай приняли законопроект, который позволяет усыплять бездомных собак. Он был внесен главой региона Олегом Хорохординым и комитетом республиканского парламента по аграрной политике.

Председатель комитета ветеринарии с госветинспекцией Айдар Тодошев объяснил, что стаи бездомных собак представляют собой угрозу для людей, диких и домашних животных.

Так, по его словам, в 2023 году поступило 273 заявления о происшествиях с бродячими собаками. Также председатель сообщил, что строительство четырех приютов, которые могут помочь решить проблему, обойдется в 480 миллионов рублей — это превышает возможности бюджета Республики.

Айдар Тодошев заявил, что утилизация убитых собак обойдется из расчета в 40 рублей за килограмм.

Решение принять законопроект одобрило 30 депутатов, против и воздержались — пятеро.

По планам, в Республике создадут пункты временного содержания отловленных собак, после чего животных продержат там 11 дней, затем решат, что с ними делать: отправить в приют или усыпить.

В связи с ситуация зоозащитники Алтая вышли на пикет.

Напомним, что в Новосибирске девочка провалилась в яму.