В Шерегеше произошло два сильнейших землетрясения

Два землетрясения произошло на Юге Кузбасса.

Как сообщает Telegram-канал "Новая Шория", в Шерегеше 18 декабря зафиксировали два сильных землетрясения за сутки — местные жители показали последствия.

На фотографиях, сделанные в продуктовом магазине, видно большое количество разбившихся бутылок. Также, местные жители поделились впечатлениями после случившегося.

"В Шерегеше очень хорошо тряхнуло в восемь, я думала, со стула свалюсь", — поделилась местная жительница.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло под Новосибирском.