ВТБ и «Открытие» начали объединение офисной сети

Под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов банка «Открытие» – в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Полностью процесс объединения офисной сети завершится к концу 2024 года.

В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов «Открытия». С начала 2024 года его клиентам станут доступны предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты. Начиная со второго квартала, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса.

По словам директора департамента сети банка «Открытие» Артёма Окорокова интеграция идет полным ходом, и начало перевода сети – один из важных этапов этого процесса. В свою очередь руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев отметил, что основной задачей в рамках интеграции становится гармонизация перехода клиентов одного банка в другой с сохранением качества предоставляемых услуг. Для этого на горизонте трех лет банк планирует увеличить офисную сеть на 40%, выйти в новые для себя территории, а также в 1,5 раза расширить штат курьеров.

Также продолжается интеграция менеджмента в регионах. Единые бизнес-лидеры двух банков назначены уже в 63 российских регионах присутствия. В течение следующего года они будут отвечать за работу двух банков и продолжат курировать объединение.