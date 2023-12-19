Заявление Путина привело в ужас мигрантов

Острую тему мигрантского разгула в России глава государства поднимал трижды за истекающий месяц – запахло «жареным», уверены эксперты.

Впервые в декабре уходящего 2023 года Владимир Путин заговорил о мигрантах в контексте роста инфекционных заболеваний (мигранты приезжают не вакцинированные). Затем упомянул о необходимости решения вопросов с мигрантами в странах их пребывания. Третьим разом стал разговор в ходе недавней Прямой линии президента с населением РФ, когда он озвучил социальные проблемы, связанные с иностранцами из Ближнего зарубежья.

Подобное и довольно частое упоминание одной и той же проблемы устами главы государства означает лишь одно – пришла пора кардинальных и жёстких решений.

По мнению Путина, решать вопрос нужно комплексно, и заниматься этим должна отдельная структура — и техническими, и правовыми моментами тесной связке с соответствующими ведомствами на родине самих мигрантов: «Нужно, чтобы все эмигранты без всяких сомнений уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации, а соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушение», пояснил он свою позицию.

По словам эксперта, кандидата исторических наук, директора научно-образовательного центра востоковедения, доцента кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Эраджа Боева, который прокомментировал проблемный вопрос в беседе с изданием «ФедералПресс», подобные заключения Путина – это чёткий сигнал для губернаторов всех регионов РФ о том, что интересы коренного российского населения как в экономической, так и в культурной сфере ни в коем случае не должны нарушаться.