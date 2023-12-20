Банки отменяют комиссию при оплате ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ для всех клиентов с 1 января 2024 года объявил ВТБ.

Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, банк еще в 2021 году ввел практику нулевой комиссии за оплату услуг ЖКХ в мобильном банке и сети устройств самообслуживания. «Мы приняли решение досрочно сделать следующий шаг и уже с нового года обнулить комиссию по коммунальным платежам в любых каналах. Причем не только для пенсионеров, но и для всех наших клиентов. Уверены, что это будет хорошим сигналом для всего рынка», – комментирует топ-менеджер.

Ранее банк отменил комиссии за онлайн-операции в адрес учреждений образования – детских садов, школ, вузов, кружков по интересам, автошкол и других организаций из каталога интернет-банка. Кроме того, комиссия не взимается при оплате онлайн в бюджетные организации, в том числе штрафов, налогов и пошлин.