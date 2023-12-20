Гумпомощь для СВО, сдача «Спортивной», новый мэр: главное из итоговой пресс-конференции губернатора НСО Травникова

В правительстве Новосибирска состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Андрей Травников ответил на вопросы журналистов. Сиб.фм собрал главное.

Гуманитарная помощь для участников СВО

По заявкам земляков, участвующих в СВО, Новосибирская область еженедельно отправляет по две-три фуры гуманитарного груза. За год только 118 фур отправили с пиломатериалами.

Огромный вклад в помощь вносят главы муниципалитетов, волонтёры, коммерческие организации.

Из перечня мер по поддержке участников СВО и членов их семей особое внимание уделяется программе реабилитационного сертификата, в которой участвуют не только государственные, но и частные партнёры. Программа будет продолжена и в следующем году, планируются дополнительные меры поддержки.

Реабилитационная программа для участников СВО

В Новосибирской области с 1 марта действует реабилитационная программа, которую прошли 500 военнослужащих.

Травников уточнил, что программа – комплексная и уникальная, в ней участвуют не только государственные центры и санатории, но и частные.

Сдача «Спортивной»

Травников сообщил, что все работы на станции метро «Спортивная» фактически выполнены, однако нужны экспертизы. По прогнозам губернатора, все процедуры на станции будут закончены до весны.

«Никаких замечаний по качеству работ лично у меня нет. Всё сделано хорошо и достойно. Весь вопрос только в документах», — заключил он.

Четвертый мост

Движение по мосту должны открыть в конце 2024 года.

«Сроки можно соблюсти, если темпы не нарушают. Пока от графика отставали 3 года подряд. Текущая проблема связана с тем, что внесли изменения в проектной документации. Они оправданы с точки зрения экономики, но сложности возникают, так как применить их можно только после госэкспертизы», — пояснил Травников.

Будущий мэр

Андрей Травников на конференции также заявил, что будет стараться влиять на выбор будущего мэра. Полномочия действующего мэра города Анатолия Локтя истекают в сентябре 2024 года.

«Я буду стараться влиять на выбор будущего мэра Новосибирска. Хотя конкурс еще не объявлен. Человек должен быть надежен и понятен», — ответил он на вопрос журналиста.

Экономические показатели Новосибирской области в 2023 году:

— Индекс промышленного производства ожидается на уровне 104,4%, при этом в обрабатывающих производствах – на уровне 110%;

— В Новосибирской области уверенно развивается новое для региона направление – производство оборудования для добывающей промышленности;

— производство компьютерной техники в регионе выросло на 67,7%;

— доходная база областного бюджета прирастает, за девять месяцев в доходную часть поступило 198 млрд рублей. Это выше прошлогодних показателей на 16 млрд, бюджет исполняется с профицитом, что позволяет сокращать долговую нагрузку. Новосибирская область входит в 10 регионов России, где долг снизился.

ВПК Новосибирской области

— Действующие в Новосибирской области предприятия ВПК находятся в очень хорошем состоянии. В последние 10 лет реализуются государственные программы модернизации производства;

— за последние годы они обновили свои производственные мощности, нарастили объём производства;

— Сибтекстильмаш» – сейчас работает в режиме 24/7.

Крупные соревнования на «Сибирь-Арене»

Травник заявил, что Федерация хоккея России хочет провести международный турнир между командами дружественных стран весной следующего года, используя новую спортивную инфраструктуру — Новосибирская область предложит «Сибирь-Арену» в качестве площадки для проведения крупных спортивных турниров. На арене могут разместиться от 10 до 12 команд.

Куриные яйца

Губернатор Травников заявил, что регулирование цен на яйца, это прерогатива федеральных властей. Он напомнил, что основное регулирование цен на куриные яйца — это ограничение экспорта дефицитного продукта и расширение дополнительно импорта из Турции и Ирана.

У НСО больше возможностей, чем других у регионов создать запас яиц.

«У нас есть хорошая практика во всех кризисах — вступать в переговоры с производителями о корректировке торговых наценок, создании запасов», — отметил он.

Новый год

В заключении Травников поделился, что Новый год встречает только в кругу семьи, и поэтому никаких выездных праздников они не устраивают.