Индексация тарифов ЖКХ составит от 5% до 13,7% в Новосибирской области

Уровень индексации тарифов зависит от муниципалитета

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что индексация, которая будет введена на тарифы ЖКХ, меньше той, которую проводили в отношении зарплат для работников бюджетных сфера и мер соцподдержки для льготников.

Напомним, что с 1 января 2024 года пенсии вырастут на 7,5%, а с 1 июля 2024 года поднимутся тарифы ЖКХ от 9% до 14%.

Владимир Путин сообщил, что в декабре прошлого года пенсия была проиндексирована на 10%, весной 2023 надбавка составила еще 4%, и с 1 января 2024 года будет еще одна индексация в 7,5%.

«Тарифы (ЖКХ) не поднимались полтора года. За то время произойдет три индексации пенсий, которые дадут более 23%», — сказал Владимир Путин.