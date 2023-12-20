Количество предпринимателей в Новосибирской области выросло почти на пять тысяч

В Новосибирской области на 4,7 тысячи предпринимателей стало больше в 2023 году.

Как сообщил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, количество предпринимателей в 2023 году в регионе выросло на 4,7 тысячи.

В рамках госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» финансовую поддержку оказали 99 предпринимателям на сумму более 85 миллионов рублей. Средства пошли на закупку оборудования, приобретение автоматизированного ПО, аренду или ремонт помещения, продвижение сайтов и т.д.

«Также мы выдали 84 гранта молодым и соцпредпринимателям — 39,3 млн руб. География получателей в 2023 г. расширилась — заявки были одобрены из Новосибирского, Колыванского, Убинского районов, городов Куйбышев, Бердск, Искитим, Новосибирск», — рассказал Андрей Гончаров.

На софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства выделили 21,3 миллионов рублей из областного бюджета. 38 муниципальным образованиям региона были предоставлены субсидии.

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